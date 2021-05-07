Каждый 3 украинец вообще не употребляет алкоголь: результаты опроса
Алкогольные напитки употребляют 66% украинцев, зато 32% не делают этого никогда. Чаще всего алкоголь употребляют по праздникам, а мужчины в любом возрасте потребляют его чаще, чем женщины.
Источник:"Рейтинг"
Об отношении украинцев к алкоголю свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Сколько украинцев употребляют алкоголь и как часто
- 66% опрошенных украинцев употребляют алкогольные напитки,
- 33% употребляют его реже, чем раз в месяц,
- 26% – несколько раз в месяц,
- 7% – несколько раз в неделю,
- 1% – каждый день,
- 32% опрошенных вообще не употребляют алкогольных напитков.
Чаще алкоголь употребляют мужчины, молодежь и люди среднего возраста и более обеспеченные. Кроме того, мужчины в любом возрасте потребляют алкоголь чаще, чем женщины. Также молодежь чаще употребляет алкоголь.
Как часто украинцы употребляют алкоголь / Инфографика "Рейтинга"
Самые популярные виды алкоголя
- вино – 36%,
- пиво – 29%,
- водка – 20%,
- коньяк – 17%,
- домашние вина, настойки – 14%,
- шампанское, игристые вина – 12%,
- виски – 7%,
- самогон – 6%.
- сидр, ром, наливки или настойки, вермут, коктейли, джин, ликеры употребляют 1 – 2%.
Вино чаще потребляют на Западе и в Центре. Также в Западном регионе более распространены домашние вина и настойки и самогон. На Востоке чаще выбирают водку. Молодежь чаще потребляет пиво и вино, люди старшего возраста – водку, коньяк, домашние вина и настойки, а также самогон.
Когда украинцы употребляют алкоголь
- в честь праздника или события – 67%,
- чтобы хорошо провести время с близкими употребляют спиртное 30%,
- чтобы расслабиться, поднять настроение – 24%,
- чтобы насладиться вкусом – 9%,
- хорошо подходит к блюдам – 8%,
- полезно для здоровья – 7%,
- помогает заснуть – 4%.
54% считают, что существуют безопасные дозы алкоголя, которые безвредны для здоровья, в то же время 45% с этим не согласны.
Напитки и по какому поводу употребляют украинцы / Инфографика "Рейтинга"
Что известно об опросе
Его течение 25 – 27 апреля проводила социологическая группа "Рейтинг". Путем телефонных интервью опросили 1500 украинцев возрасте от 18 лет на всех территориях, кроме временного оккупированных. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.
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