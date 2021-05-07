Алкогольные напитки употребляют 66% украинцев, зато 32% не делают этого никогда. Чаще всего алкоголь употребляют по праздникам, а мужчины в любом возрасте потребляют его чаще, чем женщины.

Об отношении украинцев к алкоголю свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Сколько украинцев употребляют алкоголь и как часто

66% опрошенных украинцев употребляют алкогольные напитки,

33% употребляют его реже, чем раз в месяц,

26% – несколько раз в месяц,

7% – несколько раз в неделю,

1% – каждый день,

32% опрошенных вообще не употребляют алкогольных напитков.

Чаще алкоголь употребляют мужчины, молодежь и люди среднего возраста и более обеспеченные. Кроме того, мужчины в любом возрасте потребляют алкоголь чаще, чем женщины. Также молодежь чаще употребляет алкоголь.



Как часто украинцы употребляют алкоголь / Инфографика "Рейтинга"

Самые популярные виды алкоголя

вино – 36%,

пиво – 29%,

водка – 20%,

коньяк – 17%,

домашние вина, настойки – 14%,

шампанское, игристые вина – 12%,

виски – 7%,

самогон – 6%.

сидр, ром, наливки или настойки, вермут, коктейли, джин, ликеры употребляют 1 – 2%.

Вино чаще потребляют на Западе и в Центре. Также в Западном регионе более распространены домашние вина и настойки и самогон. На Востоке чаще выбирают водку. Молодежь чаще потребляет пиво и вино, люди старшего возраста – водку, коньяк, домашние вина и настойки, а также самогон.

Когда украинцы употребляют алкоголь

в честь праздника или события – 67%,

чтобы хорошо провести время с близкими употребляют спиртное 30%,

чтобы расслабиться, поднять настроение – 24%,

чтобы насладиться вкусом – 9%,

хорошо подходит к блюдам – ​​8%,

полезно для здоровья – 7%,

помогает заснуть – 4%.

54% считают, что существуют безопасные дозы алкоголя, которые безвредны для здоровья, в то же время 45% с этим не согласны.

Напитки и по какому поводу употребляют украинцы / Инфографика "Рейтинга"