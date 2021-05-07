Кожен 3 українець взагалі не вживає алкоголь: результати опитування
Алкогольні напої вживають 66% українців, натомість 32% не роблять цього ніколи. Найчастіше алкоголь вживають на свята, а чоловіки в будь-якому віці споживають його частіше, ніж жінки.
Джерело:"Рейтинг"
Про ставлення українців до алкоголю свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
Читайте також Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь: на скільки може подорожчати
Скільки українців вживають алкоголь та як часто
- 66% опитаних українців вживають алкогольні напої,
- 33% вживають його рідше, ніж раз на місяць,
- 26% – кілька разів на місяць,
- 7% – кілька разів на тиждень,
- 1% – кожного дня,
- 32% опитаних взагалі не вживають алкогольних напоїв.
Частіше алкоголь вживають чоловіки, молодь і люди середнього віку та більш забезпечені. Крім того, чоловіки в будь-якому віці споживають алкоголь частіше, ніж жінки. Також молодь частіше вживає алкоголь.
Як часто українці вживають алкоголь / Інфографіка "Рейтингу"
Які найпопулярніші види алкоголю
- вино – 36%,
- пиво – 29%,
- горілка – 20%,
- коньяк – 17%,
- домашні вина, настойки – 14%,
- шампанське, ігристі вина – 12%,
- віскі – 7%,
- самогон – 6%.
- сидр, ром, наливки чи настоянки, вермут, коктейлі, джин, лікери вживають 1 – 2%.
Вино частіше споживають на Заході та в Центрі. Також у Західному регіоні більш поширені домашні вина і настойки та самогон. На Сході частіше обирають горілку. Молодь частіше споживає пиво і вино, люди старшого віку – горілку, коньяк, домашні вина і настоянки, а також самогон.
Коли українці вживають алкоголь
- на честь свята, або події – 67%,
- щоб гарно провести час з близькими споживають спиртне 30%,
- щоб розслабитися, підняти настрій – 24%,
- щоб насолодитися смаком – 9%,
- добре підходить до страв – 8%,
- корисно для здоров'я – 7%,
- допомагає заснути – 4%.
54% вважають, що існують безпечні дози алкоголю, які нешкідливі для здоров'я, водночас 45% з цим не згодні.
Які напої та з якого приводу вживають українці / Інфографіка "Рейтингу"
Що відомо про опитуванняЙого протягом 25 – 27 квітня проводила соціологічна група "Рейтинг". Шляхом телефонних інтерв'ю опитали 1 500 українців віком від 18 років з усіх територій, окрім тимчасового окупованих. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.
Поділитися новиною