Согласно опросам, 20% взрослого населения сообщили, что им пришлось сменить место жительства. Известно, что этот показатель сохраняется еще с середины марта 2022 года.

Важно Эвакуируйтесь автобусами и поездами, не ждите момента, когда придется идти пешком, – Гайдай

Из восточных регионов выехало самое большое количество людей – 58%. При этом преимущественно уезжало молодое поколение – 33%.

Кроме того, с начала апреля уменьшилось количество людей, которые планируют возвращаться домой в ближайшее время – с 29% до 22%. Однако увеличились результаты по тем, кто хотел бы вернуться чуть позже – с 24% до 31%.

Почти не изменилось количество тех, кто намерен вернуться домой, но по окончании войны – 43%.

Также на тему – переселенка из Лисичанска об обстрелах и выезде из города: смотрите видео