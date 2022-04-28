Эвакуация из Луганской области продолжается
Для этого местные власти предоставляют автобусы и эвакуационные поезда. Об этом сообщил Сергей Гайдай – глава Луганской военной администрации.
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Эвакуируйтесь автобусами и поездами, не ждите момента, когда придется идти пешком,
– подчеркнул Гайдай.
Откуда проводят эвакуацию
В Луганской ОВА добавили, что сегодня, 28 апреля, эвакуационный транспорт будет ждать желающих спастись от "русского мира" в 5 городах:
- Рубежное
- Попасная
- Лисичанск
- Горное
- Северодонецк.
Гуманитарную помощь не смогут поставлять
Гайдай также пояснил, что каждого пришедшего или кому помогут добраться волонтеры или полиция отвезут либо на железнодорожные вокзалы Донецкой области, либо сразу в безопасные регионы Украины.
Эвакуируйтесь! Это сейчас мы можем доставлять в Луганскую область продукты питания более или менее регулярно. И не просто привозить, а еще развозить по бомбоубежищам. А если ситуация будет усложняться?
– спросил Гайдай.
Чтобы не было поздно, нужно ехать уже
Руководитель ОВА еще раз подчеркнул, чтобы жители не ждали того момента, когда придется эвакуироваться пешком, прорываться из-под огня россиян, как это уже делают жители Рубежного и Попасной – тех частей городов, где ведутся бои.
Гайдай добавил, что властям известно, скольким людям удалось выбраться из этих областей. Однако неизвестно, какое количество людей россияне расстреляли за попытку уехать.
Какая ситуация в Луганской области
- В течение последних суток российская армия 29 раз обстреляла гражданские дома в Луганской области. Оккупанты били из авиации, систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
- В результате обстрелов разрушены 10 домов в Попасной. По меньшей мере, 8 человек погибли в результате атаки врага.
- Из-за разрушения магистральных газопроводов и газораспределительных станций в Луганской области нет централизованного газоснабжения. Сейчас газ есть в 6 населенных пунктах области, и то не во всех домах.
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