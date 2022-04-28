Эвакуация из Луганской области продолжается

Для этого местные власти предоставляют автобусы и эвакуационные поезда. Об этом сообщил Сергей Гайдай – глава Луганской военной администрации.

Внимание Российские военные сами опровергают фейк, якобы они взяли украинское Рубежное, – СБУ

Эвакуируйтесь автобусами и поездами, не ждите момента, когда придется идти пешком,
– подчеркнул Гайдай.

Откуда проводят эвакуацию

В Луганской ОВА добавили, что сегодня, 28 апреля, эвакуационный транспорт будет ждать желающих спастись от "русского мира" в 5 городах:

  • Рубежное
  • Попасная
  • Лисичанск
  • Горное
  • Северодонецк.

Гуманитарную помощь не смогут поставлять

Гайдай также пояснил, что каждого пришедшего или кому помогут добраться волонтеры или полиция отвезут либо на железнодорожные вокзалы Донецкой области, либо сразу в безопасные регионы Украины.

Эвакуируйтесь! Это сейчас мы можем доставлять в Луганскую область продукты питания более или менее регулярно. И не просто привозить, а еще развозить по бомбоубежищам. А если ситуация будет усложняться?
– спросил Гайдай.

Чтобы не было поздно, нужно ехать уже

Руководитель ОВА еще раз подчеркнул, чтобы жители не ждали того момента, когда придется эвакуироваться пешком, прорываться из-под огня россиян, как это уже делают жители Рубежного и Попасной – тех частей городов, где ведутся бои.

Гайдай добавил, что властям известно, скольким людям удалось выбраться из этих областей. Однако неизвестно, какое количество людей россияне расстреляли за попытку уехать.

Какая ситуация в Луганской области

  • В течение последних суток российская армия 29 раз обстреляла гражданские дома в Луганской области. Оккупанты били из авиации, систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
  • В результате обстрелов разрушены 10 домов в Попасной. По меньшей мере, 8 человек погибли в результате атаки врага.
  • Из-за разрушения магистральных газопроводов и газораспределительных станций в Луганской области нет централизованного газоснабжения. Сейчас газ есть в 6 населенных пунктах области, и то не во всех домах.

Также на тему – переселенка из Лисичанска об обстрелах и выезде из города: смотрите видео