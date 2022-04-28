Евакуація з Луганщини триває

Для цього місцева влада надає автобуси та евакуаційні потяги. Про це повідомив Сергій Гайдай – очільник Луганської військової адміністрації.

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Евакуюйтесь автобусами і потягами, не чекайте миті, коли доведеться йти пішки,

– наголосив Гайдай.

Звідки проводять евакуацію

У Луганській ОВА додали, що сьогодні, 28 квітня евакуаційний транспорт чекатиме бажаючих врятуватися від "руського миру" в 5 містах:

Рубіжне

Попасна

Лисичанськ

Гірське

Сєвєродонецьк.

Гуманітарну допомогу не зможуть постачати

Гайдай також пояснив, що кожного жителя, який прийде, або кому допоможуть дістатися волонтери чи поліція, відвезуть або до залізничних вокзалів на Донеччині, або одразу до безпечних регіонів України.

Евакуюйтесь! Це зараз ми можемо доставляти на Луганщину продукти харчування більш-менш регулярно. І не просто привозити, а ще й розвозити по бомбосховищах. А якщо ситуація буде ускладнюватися,

– запитав Гайдай.

Щоб не було пізно, треба їхати вже

Очільник ОВА ще раз наголосив, щоб жителі не чекали тієї миті, коли доведеться евакуюватися пішки, прориватися з-під вогню росіян, як це уже роблять жителі Рубіжного і Попасної – тих частин міст, де точаться бої.

Гайдай додав, що наразі владі відомо, скільком людям вдалося вибратися з цих областей. Однак невідомо, яку кількість людей росіяни розстріляли за намагання виїхати.

Яка ситуація на Луганщині

Впродовж останньої доби російська армія 29 разів обстріляли цивільні будинки в Луганській області. Окупанти гатили з авіації, систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Внаслідок обстрілів зруйновані 10 будинків у Попасній. Щонайменше 8 людей загинули внаслідок атаки ворога.

Через руйнування магістральних газогонів та газорозподільних станцій на Луганщині немає централізованого газопостачання. Наразі газ є у 6 населених пунктах області, та й то не у всіх будинках.

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