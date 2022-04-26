СБУ оприлюднила розмову російського окупанта, де він зізнається, що луганське Рубіжне насправді не окупували, анулюючи всі фейки російського командування.
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У розмові росіянин емоційно розповідає, що пропагандисти брешуть про взяття Рубіжного, а його підрозділ зазнає втрат.
Я ж тобі кажу, ніх*я не взяли. Тут кричать "вперед-вперед", бл*дь, а йти нема кому… Мені теж по телеку розповідали, нібито Рубіжне взяли. Х*й там взяв що! На місці стоїмо,
– сказав окупант.
Крім того, росіянин визнав, що навіть "елітні" підрозділи окупантів страждають від спротиву українців.
Тут от і спецназ російський приїжджав… Теж п*зди отримали трохи, минулої ночі,
– заявив окупант.
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