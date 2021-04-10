Алексей Резников заявил, что Украина готова к любому развитию событий на Донбассе. По словам политика, подавляющее большинство украинцев готово защищать свою страну.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заверил, что ситуация на Донбассе находится под контролем. В частности, верховного главнокомандующего и главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

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Резников заметил, что президент постоянно проводит совещания. В то же время публично о них не говорят.

По словам Резникова, украинская сторона точно не намерена урегулировать ситуацию военным способом. Обсуждают лишь политико-дипломатический путь разрешения конфликта.

Кроме того, Резников прокомментировал слова Кравчука, который признался, что до последнего будет отстреливаться от российских нападающих. По словам министра, большинство украинцев будут защищать свою страну. Сценарий 2014 года, когда Крым потеряли практически без выстрела, не повторится.

Резников напомнил, что на фронте побывали до 500 тысяч украинцев.

Люди точно знают, как держать оружие в руках и воевать. Соответственно, почти каждый будет защищать свой дом и улицу,

– заметил чиновник.

По словам Резникова, официально количественный состав российской армии достигает до миллиона человек. Население Украины – 40 миллионов человек.

Резников заметил, что "мы происходим от казацкого рода".

"Украинцы в мирное время – крестьяне, не мирное – воины, я это анализировал даже", - рассказал министр.

Что сказал Кравчук