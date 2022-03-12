Сегодня, 12 марта в Мариуполь снова отправили гуманитарную помощь. Об этом Зеленский заявил во время обращения, сообщает 24 канал.

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Мы снова отправили гуманитарный груз в Мариуполь. Мы будем каждый день стараться, чтобы спасти наших людей,

– отметил президент.

Также гуманитарные коридоры подготовили из Макарова, Бородянки, Тростянца, Сум, Полтавы, Лебедина, Конотопа, Великой Писаревки, Краснополья, Пологов, Гостомеля, Козаровичей, Микуличей и Андреевки.

Зеленский поблагодарил каждого водителя гуманитарной колонны, священников, сопровождающих автобусы.

Обращение Зеленского: смотрите видео