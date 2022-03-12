Сьогодні, 12 березня до Маріуполя знову відправили гуманітарну допомогу. Про це Зеленський заявив под час звернення, повідомляє 24 канал.

До теми П'ята спроба має бути успішною: із Запоріжжя у Маріуполь вирушила колона гуманітарної допомоги

Ми знову відправили гуманітарний вантаж у Маріуполь. Ми будемо намагатись кожного дня, щоб врятувати наших людей,

– зазначив президент.

Також гуманітарні коридори підготували з Макарова, Бородянки, Тростянця, Сум, Полтави, Лебедина, Конотопа, Великої Писарівки, Краснопілля, Пологів, Гостомеля, Козаровичів, Микуличів та Андріївки.

Зеленський подякував кожному водію гуманітарної колони, священникам, що супроводжують автобуси.

Звернення Зеленського: дивіться відео