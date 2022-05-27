С чистого листа

Все, что мы знали о войне за последние 8 лет до 24.02, это нам только казалось, что мы знаем.

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И не только нам. Потому что таких войн в Европе давно не было. А все, что мы знали из книг, – это детский лепет и очень большая не правда, написанная в основном пропагандистами, которые идеализировали красную армию. И сейчас, каждый день, сотни, тысячи украинцев творят чудеса героизма, которые мы даже не могли представить.

Сейчас нет прошлого с какими-то заслугами и регалиями. Каждый день идет борьба за выживание государства. Каждый день. Потому что каждый день слабость на любом участке фронта может обернуться трагедией, которая создаст цепную реакцию.

Новые герои

Очень многие люди проявили себя с неожиданной стороны. Очень многие люди слились. Очень много людей, которые так красиво рассказывали до 24-го, пропали на первые несколько недель с радаров. Есть люди, которые в первые дни повели себя достойно, а потом, при других обстоятельствах, сломались.

К сожалению, сейчас нет никакого прошлого и заслуг в прошлом. Потому что мы сейчас в самом активном процессе. Все решает сегодняшний день. Каждый день надо *башить на пределе и за пределом. Просто надо это понимать.

Никому не интересно и нет никакого дела до того, что было с тобой месяц или два назад. Устал, сломался, будь готов, что мимо тебя пройдут и не заметят. А через неделю забудут. По-другому сейчас ничего не работает.

Новые законы

Сейчас работают законы войны и выживания. Все, что не помогает выжить и выполнить задание, – мешает. Все, что мешает, – за борт. Нет ресурса. Он есть, но не достаточно. Нет права разбазаривать внутренние ресурсы на какие-то непонятные вещи, не имеющие прикладной пользы.

Просто каждый должен выбрать то, где он лучше других сможет пахать на победу. Неважно где. Главное – на победу и со 100% отдачей.

Не распыляться, не жрать себя прошлым, на которое нет влияния сегодня. А делать сегодня, контролировать сегодня, *башить сегодня. Завтра будет завтра. Если будет. Уныние это то, что нас уничтожит.

Важно для понимания Какова цена "больших успехов" россиян на фронте

Нельзя верить словам человека, который врал 50 раз. С какой стати на 51 скажет правду? Ни в коем случае нельзя подвергать сомнению действия людей, которым доверили оборону государства с первых дней и которые не сделали по факту ни одной значимой ошибки в сверхсложных условиях.

И хватит пережевывать слова. Кто что и как сказал. Есть действия, другое – это просто воздух. Пока нет действий, плевать на сказанное.

Просто надо понимать. Мы до сих пор имеем риски потерять государство. Мы до сих пор можем погибнуть. Все. Вот каждый из нас может погибнуть. И только собранность, сосредоточенность и устойчивость повышают наши шансы на выживание. Наши и государства.

На стороне России воюют неонацисты – смотрите видео: