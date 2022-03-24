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На Луганщине провели эвакуацию

В четверг, 24 марта, удалось вывезти почти 500 жителей городов, которые обстреливают российские оккупанты:

Северодонецк – 84 человека ,

, Рубежное – 150 человек ,

, Лисичанск и Приволье – 124 человека ,

, Кременная – 109 человек.

Фото эвакуации в Луганской области:

Также в этот день удалось вывезти из Рубежного местного жителя с тяжелым ранением. В городе ему не удалось обеспечить необходимую медицинскую помощь. Кроме того, регион получил гуманитарную помощь для общин. Патрульные полицейские уже развозят это по бомбоубежищам.

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