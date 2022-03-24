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На Луганщине провели эвакуацию
В четверг, 24 марта, удалось вывезти почти 500 жителей городов, которые обстреливают российские оккупанты:
- Северодонецк – 84 человека,
- Рубежное – 150 человек,
- Лисичанск и Приволье – 124 человека,
- Кременная – 109 человек.
Фото эвакуации в Луганской области:
Также в этот день удалось вывезти из Рубежного местного жителя с тяжелым ранением. В городе ему не удалось обеспечить необходимую медицинскую помощь. Кроме того, регион получил гуманитарную помощь для общин. Патрульные полицейские уже развозят это по бомбоубежищам.
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