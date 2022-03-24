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На Луганщині провели евакуацію

У четвер, 24 березня, вдалося вивезти майже 500 жителів міст, які обстрілюють російські окупанти:

Сєвєродонецьк – 84 людини,

Рубіжне – 150 осіб,

Лисичанськ та Привілля – 124 людини,

Кремінна – 109 осіб.

Фото евакуації в Луганській області:

Також цього ж дня вдалося вивезти з Рубіжного місцевого жителя з важким пораненням. У місті йому не зуміли забезпечити необхідну медичну допомогу. Крім того, регіон отримав гуманітарну допомогу для громад. Патрульні поліціянти уже розвозять це по бомбосховищах.

Яка ситуація в регіонах України станом на 24 березня: дивитися відео



