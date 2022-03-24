Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на підсумковій пресконференції. Він зазначив, що Пекін просять уникнути підтримки російських військових зусиль.

До теми У Брюсселі завершився саміт НАТО: про що домовилися

Пекін мусить застосовувати свій вплив на Росію

Замість цього Китай мусить застосовувати свій вплив на Росію та сприяти негайному мирному вирішенню, а не ставати співучасником путінського вторгнення,

– наголосив Столтенберг.

Зазначимо, що Столтенберг відкинув ідею Польщі про введення миротворчих військ на українську територію. Генсек вкотре повторив: військові НАТО участі у цій війні брати не будуть. Натомість Альянс посилити свій східний фланг та збільшить оборонний бюджет.

Дивіться уривок звернення президента Зеленського до саміту НАТО: