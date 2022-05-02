Больше всего страдает Донецкая и ЮЖД

Об обстрелах российских военных в эфире канала "Рада" рассказал глава "Укрзализныци" Александр Камышин, сообщает 24 канал. По его словам, обстрелы проходят ежедневно.

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Камышин отметил, что сейчас легче перечислить уцелевшие станции, чем оказавшиеся под огнем российских военных.

Каждый день, пожалуй, легче перечислить станции, которые не подвергаются обстрелу, чем попадающие под обстрел. Каждый день у нас перебита инфраструктура, пути, мосты, контактная сеть, здания,

– рассказал глава Укрзализныци.

Он подчеркнул, что, несмотря на многочисленные обстрелы, Укрзализныця работает и поезда курсируют. Также Камышин заявил, что больше всех от обстрелов страдает Донецкая и ЮЖД.

Россия обстреливает украинскую железную дорогу

Под обстрелом российских оккупантов 25 апреля оказались 5 железнодорожных станций на Западе и в Центре Украины. Тогда россияне нанесли ракетный удар по станции "Красное" во Львовской области.

Кроме того, войска агрессора ударили ракетами по железной дороге возле Здолбунова на Ровенщине. В результате обстрелов погиб один человек на станции "Козятин".

Впоследствии российские оккупанты осуществили обстрел моста через Днестровский лиман, из-за чего также пострадала железная дорога.

В МВД заявили, что Россия надеется остановить движение товаров в обе стороны, в том числе и экспорт.

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