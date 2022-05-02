Найбільше потерпає Донецька та Південна залізниці

Про обстріли російських військових в ефірі каналу "Рада" розповів глава Укрзалізниці Олександр Камишін, повідомляє 24 канал. За його словами, обстріли відбуваються щодня.

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Камишін зазначив, що наразі легше перерахувати вцілілі станції, аніж ті, які опинилися під вогнем російських військових.

Кожного дня, мабуть, легше перерахувати станції, які не піддаються обстрілу, аніж ті, які попадають під обстріл. Кожного дня у нас перебита інфраструктура, колії, мости, контактна мережа, будівлі,

– розповів очільник Укрзалізниці.

Він наголосив, що попри численні обстріли Укрзалізниця працює і потяги курсують. Також Камишін заявив, що більше всіх від обстрілів потерпає Донецька та Південна залізниці.

Росія обстрілює українську залізницю

Під обстрілом російських окупантів 25-го квітня опинилися 5 залізничних станцій на Заході та в Центрі України. Тоді росіяни завдали ракетного удару по станції "Красне" на Львівщині.

Окрім того, війська агресора вдарили ракетами по залізниці біля Здолбунова, що на Рівненщині. Унаслідок обстрілів загинула одна людина на станції "Козятин".

Згодом російські окупанти здійснили обстріл мосту через Дністровський лиман, через що також постраждала залізниця.

У МВС заявили, що Росія сподівається зупинити рух товарів в обидва боки, зокрема й експорт.

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