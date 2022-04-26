Внаслідок ракетних ударів були загиблі та поранені. На місці одразу працювали слідчо-оперативні групи СБУ, рятувальники та медики.

До теми Внаслідок обстрілу 5 залізничних вузлів загинув 1 залізничник, ще 4 поранені

СБУ затримали 3 осіб, які могли співпрацювати з ворогом

У Службі безпеки зареєстрували та розслідують кримінальне провадження проти російських військових. Силовики ведуть посилену фільтраційну роботу біля тих місць, де пролунали вибухи.

Вже затримали трьох осіб, які могли бути коригувальниками вогню або повідомляти про результати вибухів російським військовим. Поки що затриманих перевіряють.

Зверніть увагу! Якщо провину затриманих доведуть, то вони можуть опинитись за ґратами на термін до 15 років або довічно.

Коротко про вибухи на Вінниччині:

Напередодні росіяни обстріляли ракетами 5 залізничних вузлів в Україні – на Заході та у Центрі.

У Козятині внаслідок обстрілу загинув залізничник. 26 квітня у місті оголосили жалобу.

Загалом 25 квітня на Вінниччині від ударів ракет загинули 5 осіб, ще 18 отримали поранення.

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