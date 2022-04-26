Напередодні, 25 квітня, російські окупанти обстріляли 5 залізничних вузлів по території України. Один із них – у місті Козятин. Внаслідок ворожих ударів загинув залізничник В'ячеслав Франчук.

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Міська влада співчуває рідним

Про оголошення 26 квітня днем жалоби повідомила міський голова Козятина Тетяна Єрмолаєва.

Разом із депутатським корпусом, виконкомом та апаратом міської ради висловлюємо свої щирі співчуття родині козятинчанина Франчука В'ячеслава та родинам і близьким загиблих сьогодні під час ракетного обстрілу поблизу Козятина,

– написала вона.

Очільниця міської ради додала, що це непоправна втрата для усієї громади. Тож російська агресія повинна бути не лише зупинена, а й покарана.

У день скорботи над Козятинською міською радою та інших адміністративних будівлях вивісять Державний Прапор України з чорною стрічкою.

Нагадаємо, що зранку 25 квітня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Згодом пролунали вибухи на Львівщині, Рівненщині та Вінниччині.

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