Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі. Зазначили, що атака відбулась вранці.
До теми Росія завдала ракетних ударів по Жмеринці та Козятину: є загиблі та поранені
"Окупаційні війська здійснили ракетні обстріли об'єктів транспортної інфраструктури поблизу Жмеринки Козятина на Вінниччині", – написали у прокуратурі.
Очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов розповів, що на місцях, які обстріляли росіяни, вже працюють рятувальники.
Борзов про атаку на Вінниччину: дивіться відео
Попередня атака
Росіяни обстріляли Вінницьку область 6 квітня. Вони також влучили по об'єкту інфраструктури у Козятині. На щастя, обійшлось без жертв.
Зауважте – обстріл Вінниччини: дивіться відео