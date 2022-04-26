Росія змінила стратегію

Про це розповів в ефірі каналу "Рада" радник глави МВС Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал. Він звернув увагу, що окупанти змінили стратегію.

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За словами Денисенка, спершу росіяни обстрілювали українські нафтобази, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання палива.

Радник Дениса Монастирського констатував, що окупантам в цілому не вдалося це зробити, оскільки паливо в Україні розосередити.

Після цього, за словами Денисенка, ворог змінив стратегію і почав стріляти по залізничній інфраструктурі. У планах росіян зупинити рух товарів в Україні.

Вони вважають, що це дозволить зупинити рух товарів в обох напрямках. Як із центру на схід, куди йдуть продукти й все, що потрібне армії, так зі сходу на захід,

– розповів він.

Також Денисенко наголосив, що російські окупанти блокують українські порти. Відтак весь експорт України відбувається через західний кордон.

Тому-то, за словами радника глави МВС, росіяни й обстрілюють залізницю, адже думають, що зможуть зламати експорт України. Денисенко зазначив, що експорт – головний фактор фінансових надходжень для бюджету України.

Наразі те, що роблять росіяни, розповів Денисенко, тільки сповільнює роботу залізниці та спричинює певні затримки.

Росія обстріляла українську залізницю

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