Росія змінила стратегію
Про це розповів в ефірі каналу "Рада" радник глави МВС Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал. Він звернув увагу, що окупанти змінили стратегію.
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За словами Денисенка, спершу росіяни обстрілювали українські нафтобази, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання палива.
Радник Дениса Монастирського констатував, що окупантам в цілому не вдалося це зробити, оскільки паливо в Україні розосередити.
Після цього, за словами Денисенка, ворог змінив стратегію і почав стріляти по залізничній інфраструктурі. У планах росіян зупинити рух товарів в Україні.
Вони вважають, що це дозволить зупинити рух товарів в обох напрямках. Як із центру на схід, куди йдуть продукти й все, що потрібне армії, так зі сходу на захід,
– розповів він.
Також Денисенко наголосив, що російські окупанти блокують українські порти. Відтак весь експорт України відбувається через західний кордон.
Тому-то, за словами радника глави МВС, росіяни й обстрілюють залізницю, адже думають, що зможуть зламати експорт України. Денисенко зазначив, що експорт – головний фактор фінансових надходжень для бюджету України.
Наразі те, що роблять росіяни, розповів Денисенко, тільки сповільнює роботу залізниці та спричинює певні затримки.
Росія обстріляла українську залізницю
- Тільки 25-го квітня під обстрілом російських окупантів опинилися 5 залізничних станцій на Заході та в Центрі України.
- Окупанти вкотре завдали ракетного удару по Львівщині, внаслідок чого стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне".
- Також росіяни завдали ракетного удару по Рівненщині, через що зазнала руйнування залізниця біля Здолбунова.
- Унаслідок обстрілів загинула одна людина на станції "Козятин". Ще четверо людей – поранені.
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