Це один з найтяжчих ударів нашого ворога, – глава УЗ

Про це в ефірі каналу "Рада" заявив глава Укрзалізниці Олександр Камишін, повідомляє 24 канал. Він прокоментував наслідки російських обстрілів по залізниці, які відбулися 25-го квітня.

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Камишін назвав удар ворога одним з найтяжчих за всю повномасштабну війну. Він розповів, що ракетні удари були завдані протягом однієї години.

"За всю історію війни це один з найтяжчих ударів нашого ворога. Це системний удар по 5 станціях. Усі ці ракетні удари були протягом однієї години. На жаль, ми бачимо, що ворог продовжує систематично бити залізничну інфраструктуру", – сказав глав УЗ.

Хоча рух поїздів продовжився за 1 – 2 години, Камишін повідомив, що ліквідація інфраструктурних втрат займе місяці.

Повна ліквідація всіх інфраструктурних втрат, яких ми зазнали, займе місяці,

– сказав він.

Очільник Укрзалізниці звернув увагу, що російські окупанти обстрілюють все, тому залізниця також залишається ціллю для окупантів.

"Залізнична інфраструктура вже доволі довгий час продовжує для них залишатися об'єктом прицільної атаки. Ми розуміємо, що так буде й далі", – зазначив Камишін.

Він додав, що Україна спроможна зупиняти росіян на суші, однак, щоб дати відсіч ворогу в повітрі – потрібне закрите небо.

Росія обстріляла українську залізницю: коротко

Вранці 25 квітня під ворожий обстріл потрапили 5 залізничних станцій на Заході та в Центрі України.

Близько 08:30 ранку росіяни завдали ракетного удару по Львівщині. Стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне".

Також окупанти завдали ракетного удару по Рівненщині: руйнування – на залізниці біля Здолбунова.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина на станції "Козятин". Ще четверо людей – поранені.

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