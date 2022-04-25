Это один из тяжелейших ударов нашего врага, – глава УЗ

Об этом в эфире канала "Рада" заявил глава "Укрзализныци" Александр Камышин, сообщает 24 канал. Он прокомментировал последствия российских обстрелов по железной дороге, произошедших 25 апреля.

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Камышин назвал удар врага одним из самых тяжелых за всю полномасштабную войну. Он рассказал, что ракетные удары были нанесены в течение одного часа.

"За всю историю войны это один из тяжелейших ударов нашего врага. Это системный удар по 5 станциям. Все эти ракетные удары были в течение одного часа. К сожалению, мы видим, что враг продолжает систематически избивать железнодорожную инфраструктуру", – сказал глава УЗ.

Хотя движение поездов продлилось через 1 – 2 часа, Камышин сообщил, что ликвидация инфраструктурных потерь займет месяцы.

Полная ликвидация всех инфраструктурных потерь, которые мы понесли, займет месяцы,

– сказал он.

Глава Укрзализныци обратил внимание, что российские оккупанты обстреливают все, поэтому железная дорога также остается целью оккупантов.

"Железнодорожная инфраструктура уже достаточно долгое время продолжает для них оставаться объектом прицельной атаки. Мы понимаем, что так будет и вдальнейшем", – отметил Камышин.

Он добавил, что Украина способна останавливать россиян на суше, однако чтобы дать отпор врагу в воздухе – нужно закрытое небо.

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Утром 25 апреля под вражеский обстрел попали 5 железнодорожных станций на Западе и в Центре Украины.

Около 08:30 утра россияне нанесли ракетный удар по Львовщине . Произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное".

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Ровненщине : разрушение – на железной дороге возле Здолбунова.

В результате обстрелов погиб один человек на станции "Козятин". Еще четыре человека – ранены.

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