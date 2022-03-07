Об этом заявил Владимир Зеленский во время своего видеообращения вечером 7 марта.

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Должны отдавать себе отчет, что каждый день борьбы, каждый день сопротивления, создают для нас лучшие условия. Сильную позицию гарантировать наше будущее. В мире после этой войны,

– сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что ненависть, которую враг принес в города Украины с обстрелами и бомбами, там не останется и от россиян не будет никаких следов.

Зеленский записал видеообращение: смотрите видео