Про це заявив Володимир Зеленський під час свого відеозвернення ввечері 7 березня.

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Маємо усвідомлювати, що кожен день боротьби, кожен день спротиву, створюють для нас кращі умови. Сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє. У мирі, після цієї війни,

– сказав президент.

Глава держави також наголосив, що ненависть, яку ворог приніс в міста України з обстрілами та бомбами, там не залишиться та від росіян не буде жодного сліду.

Зеленський записав відеозвернення: дивіться відео

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