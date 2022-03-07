Про це заявив Володимир Зеленський під час свого відеозвернення ввечері 7 березня.
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Маємо усвідомлювати, що кожен день боротьби, кожен день спротиву, створюють для нас кращі умови. Сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє. У мирі, після цієї війни,
– сказав президент.
Глава держави також наголосив, що ненависть, яку ворог приніс в міста України з обстрілами та бомбами, там не залишиться та від росіян не буде жодного сліду.
Зеленський записав відеозвернення: дивіться відео
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