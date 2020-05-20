Каждый день задержки дорожных работ стоит Украине 24 млн гривен, – глава Укравтодора Кубраков

На сегодня на стадии тендеров на выполнение дорожных работ по программе "Большая Стройка" находятся заказы на 33,5 миллиарда гривен, из которых 10 миллиардов заблокированы жалобами в АМКУ.

Такие цифры приводит глава Укравтодора Александр Кубраков в интервью РБК-Украина. Переход заказов на стадию начала работ блокируют так называемые тендерные "тролли".

"Из 10 миллиардов гривен, около 6 миллиардов заблокированы группой компаний Араика Амирханяна. Тендерный троллинг превращается в тендерный шантаж. В результате налогоплательщики теряют шанс на хорошие дороги, и свои деньги", – сказал Кубраков в интервью.

Как утверждает глава Укравтодора, дорожный исследовательский институт провел расчеты, которые показали, что за один день задержки старта строительных работ экономика Украины терпит убытки в размере 24 миллионов гривен.

В ситуации с блокированием тендеров, по мнению Кубракова, должны разобраться правоохранительные органы и прекратить тендерный "троллинг".

"У нас же правовое государство, а значит все должно быть законно. Что касается действий Араика – с этим должны разбираться правоохранители. Да, неприятно, да, забирает какие-то временные ресурсы. Но единственное, что важно, и по чему нас реально будут судить – это новые дороги. Будут построены – качественно и на долгие годы – значит мы победители", – сказал Кубраков.

Напомним, в этом году в Украине проходит реализация самой масштабной в истории Украины инфраструктурной программы "Большая Стройка", инициатором которой выступил Президент Владимир Зеленский. Всего в рамках программы запланировано строительство и ремонт 6 500 километров дорог разного класса.