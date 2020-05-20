Кожен день затримки дорожніх робіт коштує Україні 24 млн гривень, – голова Укравтодору Кубраков

На сьогодні на стадії тендерів на виконання дорожніх робіт за програмою "Велике Будівництво" перебувають замовлення на 33,5 мільярда гривень, з яких 10 мільярдів заблоковані скаргами в АМКУ.

Такі цифри наводить голова Укравтодору Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна. Перехід замовлень на стадію початку робіт блокують так звані тендерні "тролі".

"З 10 мільярдів гривень, близько 6 мільярдів заблоковані групою компаній Араїка Амірханяна. Тендерний тролінг перетворюється в тендерний шантаж. В результаті платники податків втрачають шанс на хороші дороги, і свої гроші", – сказав Кубраков в інтерв'ю.

Як стверджує голова Укравтодору, Дорожній дослідний інститут провів розрахунки, які показали, що за один день затримки старту будівельних робіт економіка України зазнає збитків у розмірі 24 мільйони гривень.

У ситуації з блокуванням тендерів, на думку Кубракова, повинні розібратися правоохоронні органи і припинити тендерний "тролінг".

«У нас же правова держава, а значить все має бути законно. Щодо дій Араїка – з цим повинні розбиратися правоохоронці. Так, неприємно, так, забирає якісь тимчасові ресурси. Але єдине, що важливо, і по чому нас реально будуть судити – це нові дороги. Будуть побудовані – якісно і на довгі роки – значить ми переможці", – сказав Кубраков.

Нагадаємо, цього року в Україні проходить реалізація наймасштабнішої в історії України інфраструктурної програми "Велике Будівництво", ініціатором якої виступив Президент Володимир Зеленський. Всього в рамках програми заплановано будівництво та ремонт 6500 кілометрів доріг різного класу.