Об этом сообщили 11 марта. Все обнародованные данные касаются воинской части российского города Астрахань.
Ранее Каждый должен знать эти имена: разведчики обнародовали список оккупантов, бомбящих украинские города
"Украинские совы найдут каждого"
В списке, полученном разведкой, служащие 727 отдельного батальона морской пехоты России. Номер их астраханской части – 20264.
Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем,
– обратились к оккупантам в разведке.
Также добавили, что имена этих оккупантов должен знать каждый украинец. В общей сложности список насчитывает 404 орка, которые имеют разное звание и обязанности. Среди них есть:
- наводчики;
- пулеметчики;
- водители-гранатометчики;
- снайперы;
- техники;
- их командование.
Посмотреть список российских оккупантов совершающих военные преступления против мирного населения Украины можно по этой ссылке.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!