Об этом сообщили 11 марта. Все обнародованные данные касаются воинской части российского города Астрахань.

Ранее Каждый должен знать эти имена: разведчики обнародовали список оккупантов, бомбящих украинские города

"Украинские совы найдут каждого"

В списке, полученном разведкой, служащие 727 отдельного батальона морской пехоты России. Номер их астраханской части – 20264.

Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем,

– обратились к оккупантам в разведке.

Также добавили, что имена этих оккупантов должен знать каждый украинец. В общей сложности список насчитывает 404 орка, которые имеют разное звание и обязанности. Среди них есть:

наводчики;

пулеметчики;

водители-гранатометчики;

снайперы;

техники;

их командование.

Посмотреть список российских оккупантов совершающих военные преступления против мирного населения Украины можно по этой ссылке.

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