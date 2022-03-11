Про це повідомили 11 березня. Всі оприлюднені дані стосуються військової частини російського міста Астрахань.
Раніше Кожен має знати ці імена: розвідники оприлюднили список окупантів, які бомблять українські міста
"Українські сови знайдуть кожного"
У списку, який здобула розвідка, службовці 727 окремого батальйону морської піхоти Росії. Номер їхньої астраханської частини – 20264.
Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо,
– звернулися до окупантів у розвідці.
Також додали, що імена цих окупантів має знати кожен українець. Загалом список нараховує 404 орків, які мають різне звання та обов'язки. Серед них зокрема є:
- навідники;
- кулеметники;
- водії-гранатометники;
- снайпери;
- техніки;
- їхнє командування.
В отриманих даних розвідки, окрім імен і звань, є також і дати – народження та призов до армії. Переглянути список російських окупантів які вчиняють військові злочини проти мирного населення в Україні, можна за цим посиланням.
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