Михаил Подоляк подчеркнул, что война в Украине и битва за Донбасс стали для многих будто новым сериалом на Netflix. В отличие от сериала остановить зло может помочь каждый.

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Как можно помочь Украине

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что сейчас каждая серия "сериала" войны написана кровью украинских защитников. Однако каждый может приобщиться к победе над злом и повлиять на власть в своей стране.

В отличие от сериала здесь вы можете помочь остановить зло. Попросите правительство об оружии для Украины и эмбарго на российскую нефть. Евросоюз знает рецепт победы,

– подчеркнул Подоляк.

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