Всего 22 мая глава государства отметил 194 военнослужащих. Об этом он рассказал во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал.

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Президент наградил защитников Украины

Президент рассказал, что в очередной раз подписал указ о награждении героических украинских военных.

194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 44 – посмертно,

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый и каждый должны всегда помнить об этих людях, ведь они отдают свои жизни за Украину.

"Отдают, чтобы все поколения нашего народа могли жить свободно и выбирать самостоятельно, с кем дружить, кого уважать и какие ценности передавать своим детям. Вечная слава всем, кто встал на защиту Украины! Вечная память каждому и каждой, чьи жизни унесли русские захватчики. Слава Украине!", – подытожил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: