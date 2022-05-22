Об этом сообщили 22 мая в Группировке Объединенных сил. Заметили, что оккупанты используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем.

Здесь было абсолютно все, эта война – не игрушка, – как живут бойцы 128-й бригады на передовой

Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и домам людей.

Какой вред нанесли россияне в Донецкой и Луганской областях

Известно, что россияне обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Там они разрушили или повредили 116 гражданских объектов:

106 жилых домов;

общежитие строительного лицея;

хозяйственные постройки двух предприятий;

сельхозтехнику;

магазин.

От обстрелов только В Донецкой области погибли 7 гражданских. Ранения получили восемь. Что касается Луганщины, то еще уточняют информацию.

Важно У них не хватает ресурсов, – военный эксперт предположил, чего дальше ожидать от россиян

Что потеряли оккупанты

Российские убийцы понесли потери от украинских защитников и защитниц. В частности, им за сегодняшний день удалось отразить 11 атак врага.

Захватчики получили следующие потери:

6 танков;

10 единиц боевой бронированной техники;

6 вражеских автомобилей (2 из них были с боеприпасами).

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25 и один беспилотник "Орлан-10".

Результаты через неделю

Всего за неделю военнослужащие группировки отбили 84 вражеских атаки. Они уничтожили зенитный ракетный комплекс, 43 танка, 20 артиллерийских систем, 79 единиц боевой бронированной техники, 7 специальных бронированных автомобилей и 34 единицы автомобильной техники, а подразделения ПВО сбили 3 самолета и 18 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов! Итого победим! Слава Украине!,

– подчеркнули военные.

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