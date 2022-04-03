По его словам, Буча – результат многолетнего марафона ненависти от российских пропагандистов.

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"Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Попов, Толстой, Бабаян, Куликов, Михеев, Красовский и другие годами обесчеловечивали украинцев по телевизору", – сообщил Александр Ткаченко.

Он пояснил, что они вложили в головы россиян, что в Украине живет народ-нацист, который должен быть "денацифицирован". Вернее – уничтожен.

Кроме того, Министр культуры и информационной политики отметил, что в Бучанской трагедии есть политическая ответственность тех, кто выбирал и поддерживает эту власть.

На каждом из них теперь клеймо извергов. На каждом, кто последние 22 года поддерживал действия убийцы, на каждом "либерале", кто призывал сотрудничать с преступными властями. Это вы – вырастили этого монстра, современного дьявола и служите ему. Мир не простит вам геноцида украинского народа,

– заявил Александр Ткаченко.

Он призвал демократический мир бойкотировать все, что связано со страной-террористом. Запретить трансляцию всех российских пропагандистских каналов. Прекратить торговлю нефтью и газом и любое сотрудничество с РФ, деньги от которого идут на убийства украинцев. Наконец-то "закрыть небо" над Украиной.

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