За його словами, Буча – це результат багаторічного марафону ненависті від російських пропагандистів.

Важливо Тіло досі в машині: у Бучі росіяни роздавили "Таврію" разом з водієм

"Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Ольга Скабеєва, Попов, Толстой, Бабаян, Куликов, Міхєєв, Красовський та інші роками розлюднювали українців по телевізору", – повідомив Олександр Ткаченко.

Він пояснив, що вони вклали в голови росіян, що в Україні живе народ-нацист, який має бути "денацифікований". Точніше – знищений.

Крім того, Міністр культури та інформаційної політики зазначив, що в Бучанській трагедії є політична відповідальність тих, хто обирав та підтримує цю владу.

На кожному з них тепер тавро нелюдів. На кожному, хто останні 22 роки підтримував дії вбивці, на кожному "лібералі", хто закликав співпрацювати зі злочинною владою. Це ви – виростили цього монстра, сучасного диявола і служите йому. Світ не пробачить вам геноциду українського народу,

– заявив Олександр Ткаченко.

Він закликав демократичний світ бойкотувати все, що пов’язане з країною-терористом. Заборонити трансляції всіх російських пропагандистських каналів. Припинити торгівлю нафтою та газом, та будь-яку співпрацю з РФ, гроші від якої йдуть на вбивства українців. Нарешті "закрити небо" над Україною.

Дивіться як зараз виглядає Буча на Київищині