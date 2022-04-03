Про жорстокий злочин окупантів повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Ймовірно, терористи проїхалися по автівці танком.

До теми Україні відомі всі військові злочинці Росії, які влаштували звірства в Бучі, – журналіст

Автомобіль "Таврію" окупанти розчавили разом із водієм! Його тіло досі у машині,

– наголосив Геращенко.

Зауважимо, після того, як російські нелюди покинули Бучу, там виявили багато трупів людей, які лежали просто на дорозі. Окупанти вбивали усіх – жінок, дітей, літніх людей. Загарбники не просто вбивали мирних мешканців, а жорстоко знущалися з них.

Це може вас зацікавити – Денисенко розповів, що на Київщині багато територій є замінованими: відео