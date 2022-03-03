Уже после полуночи 3 марта вышло очередное обращение Владимира Зеленского, сообщает 24 канал. В нем президент прокомментировал текущую ситуацию с войной, которую Россия ведет против Украины.
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Народ, который ломает планы врага
Мы за неделю сломали планы врага, которые строились годами, подло просчитанные, с ненавистью к нашей стране, нашим людям, ко всем, кто имеет свободу и сердце,
– отметил президент.
Он добавил, что украинцы остановили врага и избивают его – военные, пограничники, тероборона. Даже простые фермеры берут в плен россиян. В то же время, захватчики все в один голос заявляют, что не знают, почему они в Украине.
Сопротивление украинцев вызывает восхищение
Борьба украинцев продолжается, а моральное состояние врага все ухудшается. Много бойцов Владимира Путина убегает обратно в Россию. "От всех, кто выгоняет их "Джавелинами", "Стугнами", пушками, танками, самолетами, вертолетами", – продолжил глава государства.
Но добавил, что украинцы бьют врага и без оружия. Такой героизм проявили жители Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя. Политик подчеркнул, что люди перекрывают дороги, выходят перед вражеской техникой.
Зеленский подытожил: если россияне куда-нибудь и заходят, то только временно.
Российские бойцы – растерянные дети
Глава государства отметил, что местные жители выгоняют россиян из магазинов, когда они пытаются найти себе еду.
Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали,
– продолжил он.
Украинский лидер призвал забрать их домой. Кроме того, он отметил, что даже если Москва нагонит в Украину больше техники и людей, это ничего не изменит для агрессора: "Куда бы они ни зашли, их повсюду уничтожат".
Зеленский заверил, что оккупанты от украинцев получат только одно – свирепый отпор. Он добавил, что для Украины идет отечественная война.
Почти 9 тысяч россиян убили
Украинская армия делает все, чтобы максимально снизить количество врагов на своей территории.
Около 9 тысяч убитых россиян за одну неделю. На Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолётов забирать своих двухсотых и трехсотых,
– сказал глава государства.
Большинство убитых врагов – молодые парни. Однако, подчеркнул президент, Украина не хочет быть покрыта трупами. Поэтому россиянам президент посоветовал возвращаться домой: "Убирайтесь домой всей армией, скажите командованию, что хотите жить".
Переговоры с лидерами других государств
В течение 2 марта украинский лидер провел переговоры с государствами-участниками антивоенной коалиции:
- с главами правительств Норвегии и Израиля,
- с президентом Казахстана,
- с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани,
- с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем,
- с премьер-министром Канады Джастином Трюдо,
- с Президентом Польши Анджеем Дудой.
Блестящий результат на Генеральной Ассамблее ООН. 141 страна поддержала резолюцию, которая требует от России немедленно убраться из Украины,
– отметил Зеленский.
Он напомнил, кто был против Украины: Северная Корея, Эритрея, Сирия и Белоруссия.
Совещание с главами областей и городов
Кроме того, глава государства 2 марта провел совещание с главами областей и городов Украины. "Уже работает новый глава Одесской областной государственной администрации. Максим Марченко. Военный. Профессиональный", – сообщил он.
На местах много работают над тем, чтобы организовать "зеленые коридоры" – вывезти гражданских, завезти лекарства.
Присвоение звания Героя Украины
Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины 15 украинским защитникам:
- старшему лейтенанту Белоконю Максиму Витальевичу (посмертно),
- подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу (посмертно),
- солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу (посмертно),
- младшему сержанту Несоленому Михаилу Михайловичу (посмертно),
- солдату Никончуку Андрею Валерьевичу (посмертно),
- лейтенанту Сапиле Виталию Романовичу (посмертно),
- главному сержанту Сенюку Алексею Александровичу (посмертно),
- лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу (посмертно),
- майору Чобану Степану Ивановичу (посмертно),
- майору Михальчуку Игорю Васильевичу
- полковнику Мусиенко Сергею Николаевичу,
- лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу,
- майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу,
- подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу,
- старшему лейтенанту Чавалаху Дмитрию Петровичу.
Ночное обращение Зеленского за 3 марта: смотрите видео
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