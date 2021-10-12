Об этом свидетельствуют результаты Центра исследования общества Национальной общественной телерадиокомпании.

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Во что верят украинцы

31% верующих и 6% неверующих поддерживают утверждение: "Когда наука и религия находятся в конфликте, религия всегда права", 69% верующих и 94% неверующих – выступают против.

В целом взрослые украинцы верят в:

61% – в Бога,

20% – верят в дух или силу,

5% – в карму,

1% – в реинкарнацию.

13% считают, что не существует Бога, духа или жизненной силы. В то же время 30% молодежи до 29 лет считают, что невозможно быть верующим ученым.

Что известно об этом опросе?

Это часть большого исследования об экологических проблемах. Опрос провел с 13 до 22 сентября 2021 года Центр исследования общества. В целом опросили 630 человек. Центр исследования общества – это подразделение " Суспільного" , который занимается проведением количественных и качественных исследований, для изучения мнения населения Украины.

Обратите внимание! В ходе опроса Украинского института будущего, 72% людей назвали себя православными. При этом только 16% являются прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата.