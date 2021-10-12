Про це свідчать результати Центру дослідження суспільства Національної суспільної телерадіокомпанії.
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У що вірять українці
31% віруючих та 6% невіруючих підтримують твердження: "Коли наука і релігія перебувають у конфлікті, релігія завжди права", 69% віруючих і 94% невіруючих – виступають проти.
Загалом дорослі українці вірять у:
- 61% – у Бога,
- 20% – вірять у дух чи силу,
- 5% – у карму,
- 1% – у реінкарнацію.
13% вважають, що не існує Бога, духу чи життєвої сили. Водночас 30% молоді до 29 років вважають, що неможливо бути віруючим науковцем.