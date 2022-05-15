Такое заявление 14 мая сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его эфир в ютубе "Фейгин Live".

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Нужно подождать 2 ключевых момента

По мнению Арестовича, Кремлю и жителям России следует понять одну очень важную вещь: ощущение последствий войны еще впереди. Будет две ключевые точки, когда начнутся основные проблемы для страны-террориста:

начало действия всех санкций, уже введенных против России;

начало действия ленд-лиза, позволяющего быстро перевооружить украинскую армию. Тогда наши войска перейдут в наступление.

Причем эти два этапа начнутся почти одновременно. Поэтому удар будет сокрушительным для Кремля.

На самом деле "маховик войны" для россиян еще не раскрутился. Но сейчас уже многие штатные пропагандисты России заныли и заплакали,

– сказал Арестович.

Он пояснил, что сейчас пропагандисты начали постепенно отказываться от поддержки нынешнего курса войны. Ведь они даже умеют анализировать достаточно хорошо, чтобы увидеть провал.

Они почувствуют переживание катастрофы

По мнению советника главы ОП, впоследствии начнет отказ от поддержки самого режима. Это ожидает не только работников пропаганды Кремля, но самого населения.

Мол, часто россияне думают: даже с военным провалом в Украине, их это не коснется. Однако жители страны агрессора таки станут полноценными жертвами военного поражения.

Уже для толковых людей там наступила катастрофа. Однако такие последствия как сжатие рынка российского вооружения, потеря геополитического влияния, превращение России в чумный барак Путина – это еще годами будет разворачиваться,

– заверил Арестович.

Именно это всегда имеет одно последствие. Люди станут понимать, что годами верили в ложь. "Поэтому крушение войны конвертируется в крушение экономики. Катастрофа экономики конвертируется в крушение режима. Катастрофа режима конвертируется в личную моральную катастрофу", – спрогнозировал советник будущее жителей России.

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