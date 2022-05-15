Таку заяву 14 травня зробив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його ефір у ютубі "Фейгин live".

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Потрібно зачекати на 2 ключових моменти

На думку Арестовича, Кремлю та жителям Росії потрібно зрозуміти одну дуже важливу річ: відчуття наслідків війни ще попереду. Буде дві ключові точки, коли почнуться основні негаразди для країни-терориста:

початок дії всіх санкцій, які вже запровадили проти Росії;

початок дії ленд-лізу, який дозволить швидко переозброїти українську армію. Тоді наші війська перейдуть у наступ.

При чому, ці два етапи почнуться майже водночас. Тому удар буде нищівним для Кремля.

Насправді, "маховик наслідків війни" для росіян ще не розкрутився. Та зараз вже багато штатних пропагандистів Росії занили та заплакали,

– сказав Арестович.

Він пояснив, що зараз пропагандисти почали потрохи відмовлятися від підтримки теперішнього курсу війни. Адже навіть вони вміють аналізувати достатньо добре, щоб побачити провал.

Вони відчують переживання катастрофи

На думку радника голови ОП, згодом почне відбуватися відмова від підтримки самого режиму. Це чекає не лише працівників пропаганди Кремля, а й самого населення.

Мовляв, часто росіяни думають: навіть із воєнним провалом в Україні, їх це не зачепить. Проте, жителі країни агресора таки стануть повноцінними жертвами воєнної поразки.

Вже для тямовитих людей там наступила катастрофа. Проте такі наслідки як стискання ринку російського озброєння, втрата геополітичного впливу, перетворення Росії в чумний барак Путіна – це ще роками буде розгортатися,

– запевнив Арестович.

Саме це завжди має один наслідок. Люди почнуть розуміти, що роками вірили у брехню. "Тому катастрофа війни конвертується в катастрофу економіки. Катастрофа економіки конвертується в катастрофу режиму. Катастрофа режиму конвертується в особисту моральну катастрофу", – спрогнозував радник майбутнє жителів Росії.

До теми – попередній щотижневий стрім із Арестовичем на 24 каналі: дивіться відео