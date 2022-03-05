Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Рада" заявил, что борьба на дипломатическом фронте продолжается. Дело, в частности, в том, что российский "Сбербанк" из-за эгоистических интересов некоторых стран Европы до сих пор не отключен от SWIFT.

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Дмитрий Кулеба подчеркнул, что сейчас МИД Украины делает все, чтобы российский "Сбербанк" отключили от SWIFT, поскольку это очень важно.

Говорим партнерам откровенно, что каждый рубль, доллар или евро, которые перечисляются "Сбербанком" на счета за границей, смочены украинской кровью, и это правда,

– подчеркнул министр иностранных дел Украины.

К слову, Кулеба призвал всех активно участвовать в информационной кампании за то, чтобы "Сбербанк" был отключен от SWIFT. "Нам нужно завалить этого медведя для того, чтобы зажать Россию в еще более крепкие пределы санкционного давления", – подытожил чиновник.

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