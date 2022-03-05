Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телеканалу "Рада" заявив, що боротьба на дипломатичному фронті триває. Річ, зокрема, у тім, що російський "Сбербанк" через егоїстичні інтереси деяких країн Європи досі не відключено від SWIFT.

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Дмитро Кулеба підкреслив, що зараз МЗС України робить усе, аби російський "Сбербанк" відключили від SWIFT, оскільки це надзвичайно важливо.

Кажемо партнерам відверто, що кожен рубль, долар чи євро, які перераховуються "Сбербанком" на рахунки за кордоном, змочені українською кров'ю, і це правда,

– наголосив міністр закордонних справ України.

До слова, Кулеба закликав усіх брати активну участь в інформаційній кампанії за те, щоб "Сбербанк" був відключений від SWIFT. "Нам потрібно завалити цього ведмедя для того, щоб затиснути Росію у ще міцніші межі санкційного тиску", – підсумував чиновник.

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