На встрече министров обороны Алексей Резников обратился к партнерам с речью. На авиабазе обсуждался вопрос предоставления большей помощи Украине.

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Резников подчеркнул – чем больше Украина получает помощи, тем быстрее наступит мир в Европе и справедливое наказание России.

Передал послание от Украины западным партнерам: каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет безопасность в мире, укрепляет справедливость и общую победу над Россией,

– написал Резников.

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