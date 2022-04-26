На зустрічі міністрів оборони Олексій Резніков звернувся до партнерів з промовою. На авіабазі обговорювалося питання надання більшої допомоги Україні.

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Резніков підкреслив – чим більше Україна отримує допомоги, тим швидше настане мир в Європі та справедливе покарання Росії.

Передав послання від України західним партнерам: кожен транш військової допомоги наближає нас до миру в Європі, зміцнює безпеку у світі, зміцнює справедливість та нашу спільну перемогу над Росією,

– написав Резніков.

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