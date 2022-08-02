Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли

О "высоком уровне" ай-кью россиян, которые поддерживают режим владимира путина, свидетельствуют данные опроса всероссийского центра изучения общественного мнения, информирует 24 канал. Согласно данным опроса, этот показатель вырос на 7 процентных пунктов.

К слову Только 5% белорусов поддерживают участие белорусской армии в войне на стороне россии

Следует отметить, что только 12% согласились с тем, что Земля совершает оборот вокруг Солнца за один месяц. Следовательно, наблюдается тенденция, что россияне тупеют с каждым годом, ведь в 2007 и 2011 годах этот показатель был выше – 14% и 20% соответственно.

Интересно, что только 7% россиян убеждены, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить. Вероятно, российские военные, решившие рыть окопы в Рыжем лесу, все же объяснили своим землякам, что радиация убивает.

В то, что первобытные люди могли ходить рядом с динозаврами, верит каждый пятый россиянин, или 21%. Также 44% россиян среди опрошенных считают, что продукты с ГМО могут вызвать рак.

Группа с высоким уровнем научной грамотности россиян проживает в Москве и Санкт-Петербурге

Социологи сделали возрастной срез научно осведомленных россиян. Группу с высоким уровнем научной грамотности характеризует молодежь, те, кто активно пользуются интернетом, имеют высшее образование, проживают в Москве и Санкт-Петербурге.

Россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст. Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди тех, у кого есть среднее специальное образование и кто старше 45 лет, а также проживают в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тысяч человек.

Интересно, что на войну с Украиной российский режим отправляет людей из так называемых глубинок. В частности, на первом месте по количеству потерь среди официальных данных, которые дает россия, это Бурятия. Там 99 человек на 100 тысяч населения. Число официально признанных смертей в Москве по сравнению с Бурятией в 420 раз ниже. И в Санкт-Петербурге примерно такая же цифра.

Следует отметить, что в россии выросла поддержка путина после начала полномасштабной войны в Украине. К началу войны против Украины этот показатель был 69% в январе и 71% в феврале. В марте путина поддерживали уже 83% россиян.

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