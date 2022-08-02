Кожен третій росіянин переконаний, що Сонце обертається довкола Землі

Про "високий рівень" ай-к'ю росіян, які підтримують режим владіміра путіна, свідчать дані опитування всеросійського центру вивчення громадської думки, інформує 24 канал. Відповідно до даних опитування, цей показник зріс на 7 процентних пунктів.

До слова Лише 5% білорусів підтримують участь білоруської армії у війні на боці росії

Слід зазначити, що лише 12% погодилися з тим, що Земля здійснює оберт навколо Сонця за один місяць. Відтак, простежується тенденція, що росіяни тупішають з кожним роком, адже у 2007 та 2011 роках цей показник був вищий – 14% та 20% відповідно.

Цікаво, що тільки 7% росіян переконані, що радіоактивне молоко можна зробити безпечним, якщо його прокип'ятити. Ймовірно, російські військові, які вирішили рити окопи в Рудому лісі, все ж пояснили своїм землякам, що радіація таки вбиває.

У те, що первісні люди могли ходити поруч із динозаврами, вірить кожен п'ятий росіянин, або 21%. Також 44% росіян з-поміж опитаних вважають, що продукти з ГМО можуть спричинити рак.

Група з високим рівнем наукової грамотності росіян проживає у Москві та Санкт-Петербурзі

Соціологи зробили віковий зріз науково обізнаних росіян. Групу з високим рівнем наукової грамотності характеризує молодь, ті, хто активно користується інтернетом, мають вищу освіту, проживають у Москві та Санкт-Петербурзі.

Росіяни з невисоким рівнем наукової грамотності відрізняє старший вік. Відсоток росіян із середнім рівнем наукової грамотності вищий серед тих, що мають середню спеціальну освіту та старше 45 років, а також проживають у невеликих населених пунктах з чисельністю до 100 тисяч осіб.

Цікаво, що на війну з Україну російський режим відправляє людей з так званих глибинок. Зокрема, на першому місці за кількістю втрат серед офіційних даних, які дає росія, це Бурятія. Там 99 людей на 100 тисяч населення. Кількість офіційно визнаних смертей у Москві у порівнянні з Бурятією у 420 разів нижчий. І в Санкт-Петербурзі приблизно така ж цифра.

Варто зазначити, що в росії зросла підтримка путіна після початку повномасштабної війни в Україні. До початку війни проти України цей показник був 69% в січні та 71% в лютому. У березні путіна підтримували вже 83% росіян.

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