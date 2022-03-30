Цей ліс настільки забруднений, що туди заборонено ходити навіть працівникам атомної станції. Втім, ворожі військові, схоже, не усвідомлюють, що їм загрожує небезпека.

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Росіяни окопалися в небезпечному Рудому лісі

Окупанти вже спричинили погіршення радіаційної обстановки у Зоні відчуження, коли пройшли забороненими для пересування маршрутами. Ба більше, вони завезли туди десятки тон боєприпасів – є ризики детонації. "Це загрожує екологічною катастрофою країнам світу", – застерегли у ЗСУ.

Зверніть увагу! Напередодні СБУ перехопила розмову, в якій російський військовий бідкається родичці, що отримує опромінення, а командування ігнорує небезпеку.

Вороже командування й далі акумулює сили у районі ЧАЕС та Зоні відчуження. Тож у ЗСУ провели аналогію із трагічною подією, що відбувалася майже 70 років тому. Все це вкотре підтверджує, що росіяни зовсім не засвоюють історичних уроків.

Що відомо про таємну операцію "Сніжок"

14 вересня 1954 року на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області в СРСР вперше застосували ядерну зброю на загальновійськових навчаннях. Засекречена операція під керуванням Георгія Жукова отримала назву "Сніжок". Суть навчань полягала у тому, щоб відпрацювати можливості прориву оборони противника з використанням ядерної зброї.

Довідка. За офіційними даними, загалом до навчань залучили 45 тисяч солдатів та кілька тисяч одиниць різноманітної військової техніки.

У солдатів не було нормального захисту

О 9:34 з літака Ту-4 скинули плутонієву бомбу з тротиловим еквівалентом 40 – 60 кілотонн. Вже через 5 годин після вибуху стартувала артилерійська підготовка. Потім бомбардувальники у супроводженні винищувачів завдали удар з повітря – частина літаків пройшла через радіоактивну хмару.

Далі підрозділи радіаційної розвідки направили до самісінького епіцентру вибуху, через цей район рушили військові колони. При цьому, у солдатів не було ніякого спецзахисту, окрім противогазів. Та й навіть їх деякі бійці зголом знімали, бо не могли довго у них перебувати.

Тисячі військових постараждали, але мовчали

Дозу опромінення отримали усі, окрім військового керівництва. Наслідки відчули майже усі 45 тисяч солдатів, яких залучили до навчань. Дві третини бійців померли вже у найближчі кілька років, решта – доживали у страшних муках, в них народжувалися хворі діти.

Зверніть увагу! Через підписку про нерозголошення військової таємниці постраждалим військовим довелося протягом довгих 25 років мовчати про причинити своїх хвороб.

Постраждали не лише військові, але й цивільні, які жили у селах неподалік. Опромінення отримали понад 10 тисяч місцевих мешканців. Наслідки операції "Сніжок" там відчувають і досі.

Путін затіяв новий ядерний "експеримент"

"Можна стверджувати, що таємна операція Путіна під кодовою назвою "Сніжок 2" триває. Тож побажаємо учасникам нового путінського ядерного "експерименту" копати у Рудому лісі максимально глибокі окопи й набиратись "сил", – підсумували у Збройних Силах України.

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