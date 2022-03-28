Як повідомила Ірина Верещук, російські окупанти нехтують ядерною безпекою. Вони звезли у Чорнобиль сотні тонн боєприпасів, небезпечні снаряди розташовані у безпосередній близькості до АЕС.

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Небезпека детонації боєприпасів

Росіяни почали завозити у Чорнобиль старі боєприпаси, які можуть здетонувати у будь-який момент. Вибух десятків тонн снарядів біля самісінької Чорнобильської АЕС може мати страшні наслідки. Тим паче, що безпека поводження окупантів зі снарядами на дуже низькому рівні.

Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно,

– зазначила Ірина Верещук.

Також варто зазначити, що небезпечним буде навіть виникнення пожежі. При горінні в атмосферу вивільняються радіонукліди, які вітер може перенести на значні відстані, що загрожує радіацією Україні та іншим європейським країнам.

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