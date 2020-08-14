Финансовое положение – это то, что большинство хочет постоянно улучшать. Не исключение и украинцы, потому что, оказывается, эпоха бедности не прошла. Если добавить еще карантинные условия – так вообще на государство работать практически никто не хочет.

Лучше, например, заниматься собственным делом. О материальном положении украинцев, их амбициях и квартирном вопросе говорится в опросе Центра социальных и маркетинговых исследований Socis.

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Тотальное большинство украинцев стремятся увеличить свой материальный достаток – таких 79% опрошенных. А треть, то есть 37% из них, хотели бы открыть какое-то собственное дело.



Каждый третий украинец мечтает о собственном бизнесе / Скриншот из видео

Работать же в крупной компании мечтает 24%.



Каждый 4-й мечтает работать в большой компании / Скриншот из видео

Не хотят работать в государственном секторе 13%. Это должна быть компания международного уровня.



13% хотят работать в международной компании / Скриншот из видео

При этом 65% не занимаются квартирным вопросом, ведь имеют собственное жилье. Треть же проживает с родственниками или родителями.



Более половины опрошенных имеет собственное жилье / Скриншот из видео

И только 8% опрошенных признались, что снимают жилье.



Только 8% арендуют жилье / Скриншот из видео

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