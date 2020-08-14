Фінансове становище – це те, що більшість хоче постійно покращувати. Не виняток й українці, бо, виявляється, епоха бідності не минула. Якщо додати ще карантинні умови – так взагалі на державу працювати практично ніхто не хоче.

Краще, наприклад, займатись власною справою. Про матеріальне становище українців, їхні амбіції та квартирне питання йдеться в опитуванні Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis.

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Тотальна більшість українців прагнуть збільшити свій матеріальний достаток – таких 79% опитуваних. А третина, тобто 37% з них, хотіли б відкрити якусь власну справу.



​Кожен третій українець мріє про власний бізнес / Скриншот з відео

Працювати ж у великій компанії мріє 24%.



​Кожен 4-й мріє працювати у великій компанії / Скриншот з відео

Не хочуть працювати в державному секторі 13%. Це повинна бути компанія міжнародного рівня.



13% хочуть працювати у міжнародній компанії ​/ Скриншот з відео

При цьому 65% не переймаються квартирним питанням, адже мають власне житло. Третина ж проживає з родичами або ж батьками.



Понад половина опитаних ​має власне житло / Скриншот з відео

І лише 8% опитаних зізнались що винаймають житло.



Лише 8% орендують житло / Скриншот з відео

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