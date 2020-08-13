У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 серпня – з українських політиків Лукашенка привітав голова політради "ОПЗЖ" Віктор Медведчук. Політик переконаний, результати голосування показали, що для громадян білорусі, Лукашенко залишається беззаперечним лідером у своїй державі. "Голос" делегував Сергія Притулу брати участь у виборах. Тенденція, приходу до влади коміків, мала б лякати Кличка.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 канал: Іво Бобул занедужав на синдром Азірова