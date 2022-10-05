По данным опроса, уровень доходов из-за войны снизился у 66% украинцев. В том числе 14% потеряли практически все доходы, а у 32% доходы значительно уменьшились. 28% предпринимателей ответили, что их бизнес закрылся, 12% - планируют закрываться, а 48% - работают, хотя доходы снизились.

Как изменились доходы украинцев с 24 февраля / Фото Рейтинг

У 53% украинцев из-за войны ухудшилось физическое здоровье, а у 61% - психическое. 33% украинцев вынуждены были расстаться со своими родными. В том числе 23% до сих пор живут отдельно, а 12% уже воссоединились.

Вместе с тем 95% украинцев не обращались в правоохранительные органы по вопросам, связанным со вторжением россии. Так что полного перечня и понимания масштабов российских преступлений в Украине до сих пор нет.

Масштабы российских преступлений в Украине до сих пор невозможно подсчитать / Фото Рейтинг

Кроме информирования общественности, все факты направляются для дальнейшей работы в соответствующие правоохранительные органы Украины, а также прокурора Международного уголовного суда в Гааге. Уверены, что благодаря сотрудничеству общественных инициатив и органов государственной власти военные преступления будут расследованы, а все военные преступники будут справедливо наказаны, — отметил Копыл.

Опросы и отчеты подготовлены в рамках проекта «Срочная поддержка ЕС для гражданского общества», внедряемого ИСАР Единение при финансовой поддержке ЕС. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), в нем приняли участие 2000 респондентов старше 18 лет из всех областей, за исключением временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность – не более 2,2%.